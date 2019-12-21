Кабмин ФРГ сожалеет о санкциях США против «Северного потока — 2»

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Правительство Германии сожалеет о решении США ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Берлин отвергает подобные санкции, заявили в ФРГ.
Кабмин ФРГ сожалеет о санкциях США против «Северного потока — 2»
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«Правительство ФРГ сожалеет, что инициированные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — опубликовала сообщение заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Как отметили в правительстве, подобные меры представляют собой вмешательство во внутренние дела, поскольку затрагивают германские и европейские компании.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

В документе говорится, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

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