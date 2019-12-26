Новак заявил о способности России самой достроить «Северный поток — 2»
- Reuters
«Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами», — цитирует ТАСС главу Минэнерго.
По его словам, для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка.
«Думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена», — добавил он.
Ранее Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций. При этом, как подчёркивал министр, говорить о том, что Allseas не сможет завершить строительство, пока преждевременно.
В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили наличие «определённых мощностей», которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу.
21 декабря Вашингтон объявил о введении санкций против «Северного потока — 2», после чего Allseas приостановила работу над ним.