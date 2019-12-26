Новак заявил о способности России самой достроить «Северный поток — 2»

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Если швейцарская компания Allseas не сможет продолжить прокладку «Северного потока — 2», то у России есть все возможности завершить строительство газопровода своими силами. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Новак заявил о способности России самой достроить «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами», — цитирует ТАСС главу Минэнерго.

По его словам, для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка.

«Думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена», — добавил он.

Ранее Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций. При этом, как подчёркивал министр, говорить о том, что Allseas не сможет завершить строительство, пока преждевременно.

В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили наличие «определённых мощностей», которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу. 

21 декабря Вашингтон объявил о введении санкций против «Северного потока — 2», после чего Allseas приостановила работу над ним.

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