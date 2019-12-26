В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»
- Reuters
«Есть определённые мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков.
При этом, как отмечает ТАСС, он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь.
«Чем раньше, тем лучше», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций.
21 декабря Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2», после чего швейцарская компания Allseas приостановила работу над ним.
В МИД России заявили, что в качестве одной из ответных мер на санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в Россию.