«Я слышал, что она в 17 раз быстрее аналогов»: Трамп заявил о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты ведут разработку «супер-пупер-ракеты», которая способна превзойти аналогичное оружие, имеющееся у России и Китая. Об этом американский лидер заявил в ходе церемонии первой официальной презентации знамени Космических сил США. Вместе с тем глава Белого дома не раскрыл никаких подробностей о перспективном вооружении, а его пресс-секретарь в ответ на уточняющие вопросы СМИ заявила, что слова главы государства говорят сами за себя. Также Трамп заявил о лидерстве Соединённых Штатов в космической сфере. Вместе с тем ранее командующий Космическими силами генерал Джон Рэймонд утверждал, что США теряют превосходство над другими странами в космосе.

Президент США Дональд Трамп объявил разработке в Соединённых Штатах «супер-пупер-ракеты», которая, по словам американского лидера, будет в 17 раз быстрее существующих у других государств аналогов.

«У нас есть, как я выражаюсь, «супер-пупер-ракета». И недавно я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что сейчас имеются, если сравнивать с самой быстрой ракетой из тех, которые есть в арсенале», — сказал Трамп на встрече с командованием Космическими силами США в Белом доме.

Президент далее упомянул, что, по его оценкам, Россия располагает ракетами в пять раз быстрее, чем существующее оружие, а Китай якобы разрабатывает ракеты в пять или шесть раз быстрее.

«У нас же — в 17 раз, и этот (проект. — RT) только что был утверждён», — сказал глава Белого дома.

Отметим, что президент выступил в ходе торжественной церемонии презентации Космических сил США, в ходе которой представили отличительный знак этого вида войск. Это первое за последние 72 года истории Соединённых Штатов новое знамя военного подразделения.

Вместе с тем, говоря о новой ракете, Трамп не назвал каких-либо технологических подробностей оружия. Однако американский лидер выразил уверенность, что США являются лидерами в космической отрасли.

«Космос является нашим будущим — и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам. Мы являемся лидером в этом вопросе», — сказал Трамп. По словам главы Белого дома, США ведут разработку «невероятного вооружения на невиданном до сих пор уровне».

В ходе брифинга пресс-секретаря Трампа Кейли Макэнани попросили рассказать об новом оружии, однако она заявила журналистам, что слова президента говорят сами за себя.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер назвал это мероприятие «историческим моментом», отметив, что благодаря созданию Космических сил США «сделают так, чтобы космос остался небесами, которые будут не только прикрывать Америку, но и поддерживать её экономику».

Формирование Космических сил США

Космические силы США (USSF) были сформированы в декабре 2019 года, став шестым по счёту видом Вооружённых сил США.

Также по теме Звёздный плацдарм: почему в США заявили, что теряют превосходство над другими странами в космосе США теряют превосходство над другими странами в космической сфере. Обеспокоенность по этому поводу выразил командующий Космическими...

Отметим, что Трамп намеревался создать космические войска ещё в 2018 году и сделать их полностью самостоятельными, но реализовать этот замысел удалось лишь в конце 2019 года.

Космические войска США находятся в ведении гражданского министра ВВС страны. Статус USSF сопоставим с положением Корпуса морской пехоты США, то есть является отдельным видом вооружённых сил, имеет собственного командующего в статусе начальника штаба, но при этом подчиняется одному из министерств.

Новое боевое Космическое командование SPACECOM было сформировано в августе 2019 года. Оно стало первым боевым командованием, созданным в США с 2009 года. В состав вошли 87 подразделений, занимающихся ракетным оповещением, спутниковыми операциями, а также космическим контролем и поддержкой. Функции главы командования выполняет Джон Рэймонд.

Первая миссия нового вида американских вооружённых сил началась 26 марта 2020 года. В тот день с мыса Канаверал запустили военный спутник связи системы AEHF.

Отметим, что сам глава Космических войск США Джон Рэймонд в апреле высказал точку зрения, согласно которой Соединённые Штаты теряют превосходство над другими странами в космической сфере.

«Мы управляем критически важным космическим потенциалом, и нам необходимо быть в состоянии его защитить. Сейчас я спокоен, мы располагаем защитным и оборонным потенциалом, но меня больше беспокоит наша способность действовать оперативно и упреждать угрозу. Очевидно, что другие страны нас догоняют», — заявил Рэймонд в ходе видеоконференции, организованной Институтом Митчелла.

В ходе этого выступления он также сообщил о намерении направить в конгресс США доклад с предложениями по изменению финансирования и закупок космических систем. По его словам, включённые в документ рекомендации призваны помочь Космическим силам США «быстро продвигаться» в разработке новых космических систем и принятии их на вооружение, добавил американский военачальник.

Отметим, что в проекте федерального бюджета на 2021 финансовый год заложены $705,4 млрд трат на оборону, из которых Космическим силам США предлагается выделить $15,4 млрд.