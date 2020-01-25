Трамп представил логотип космических войск США

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Американский президент Дональд Трамп представил в своём Twitter логотип космических войск Вооружённых сил США.

«После консультации с нашими великими военными руководителями, дизайнерами и другими специалистами я рад представить новый логотип космических сил США, шестого вида наших замечательных вооружённых сил!» — написал он.

На тёмно-синем логотипе изображено звёздное небо, земной шар и летательный аппарат, а также год основания космических войск США — 2019.

Ранее Пентагон опубликовал изображение формы военнослужащих космических сил США.

О создании американских космических войск было объявлено в конце декабря.

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