Трамп представил логотип космических войск США

Американский президент Дональд Трамп представил в своём Twitter логотип космических войск Вооружённых сил США.

«После консультации с нашими великими военными руководителями, дизайнерами и другими специалистами я рад представить новый логотип космических сил США, шестого вида наших замечательных вооружённых сил!» — написал он.

На тёмно-синем логотипе изображено звёздное небо, земной шар и летательный аппарат, а также год основания космических войск США — 2019.

Ранее Пентагон опубликовал изображение формы военнослужащих космических сил США.

О создании американских космических войск было объявлено в конце декабря.