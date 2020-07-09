В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

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Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
  • Reuters

Ван И отметил, что «китайско-американские отношения столкнулись с самым серьёзным вызовом со времен их установления».

«Некоторые люди в США исходя из идеологических убеждений всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом и даже врагом», — цитирует ТАСС главу МИД КНР.

Он отметил, что КНР «не может копировать иностранную модель, а также не экспортирует свою собственную».

«Китай не может и не способен превратиться в еще одни США, а его путь успешного развития не бьет по Западу и не представляет ему угрозы», — добавил министр.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в ближайшее время примет новые меры против Китая в связи с Гонконгом, который, как заявили в Белом доме, «де-факто оказался аннексирован КНР».

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