Манёвры для «гарантии мира»: какие цели у совместных учений НАТО и Грузии Noble Partner — 2020

Грузия совместно с НАТО проводит на своей территории учения Noble Partner — 2020. В манёврах, помимо грузинских военных, задействованы представители вооружённых сил США, Великобритании, Франции и Польши. Премьер страны Георгий Гахария назвал манёвры «гарантией мира» в Грузии и важнейшей частью усилий Тбилиси по вступлению в НАТО. Альянс ранее заявлял, что примет Грузию в свои ряды, не обозначая при этом определённые сроки. Эксперты отмечают, что руководство блока не торопится включать в его состав Грузию, используя её территории как средство военно-политического давления на Россию.

В Грузии стартовали совместные с НАТО учения Noble Partner — 2020 («Достойный партнёр — 2020»). Кроме грузинских военных, в них принимают участие представители вооружённых сил США, Великобритании, Франции и Польши. Всего в манёврах задействовано около 2,8 тыс. военнослужащих.

Учения Noble Partner являются ежегодными и проходят в Грузии уже в пятый раз. В 2020 году они продлятся до 18 сентября.

Выступая на церемонии открытия учений, премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал их гарантией мира в стране. Цель манёвров, по его словам, — улучшение боеготовности страны и совместимости между ВС Грузии и партнёрами по НАТО, а также поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.

Также он подчеркнул, что манёвры не направлены против кого-либо. Гахария заявил, что грузинские вооружённые силы активно участвуют в различных миротворческих миссиях, как под эгидой Евросоюза, так и под эгидой США. По его словам, подобные учения направлены на увеличение «евроатлантической совместимости».

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«Я благодарю наших гостей, наших партнёров, потому что все мы должны хорошо понимать, что это чрезвычайно важно для Грузии, это наш завтрашний день и наша евроатлантическая интеграция», — приводит слова премьера грузинский телеканал 1TV.

Глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии учений, отметил, что проведение манёвров в условиях пандемии коронавируса «свидетельствует о решимости союзников отстаивать общие ценности, несмотря на любые вызовы».

«Военное сотрудничество между Грузией и США никогда не было столь мощным», — цитирует главу оборонного ведомства издание «Коммерсантъ».

Он также поблагодарил Вашингтон за важную роль в трансформации грузинских вооружённых сил и за $4 млрд, потраченные на укрепление независимости Грузии с 1992 года.

Угроза стабильности

Несмотря на слова грузинского премьер-министра, что совместные учения с НАТО не направлены против кого-либо, серьёзную озабоченность по поводу их проведения выразило Министерство иностранных дел Республики Абхазия.

«Вызывает серьёзное опасение планомерное увеличение масштабов и интенсивности оперативной подготовки Вооружённых сил Грузии путём проведения подобного рода совместных учений, где грузинские военнослужащие имеют возможность наращивать свой боевой потенциал и приобретать дополнительные навыки ведения боевых операций», — отмечается в заявлении МИД Абхазии.

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Подобная практика регулярных крупномасштабных военных учений с участием вооружённых сил стран Запада несёт угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе, подчёркивается в сообщении абхазского внешнеполитического ведомства.

«Хотели бы напомнить, что в результате такой недальновидной и опасной политики стран Запада, активно способствующих процессу милитаризации Грузии, произошёл значительный рост реваншистских настроений в Грузии, что подтолкнуло грузинские власти к решению о начале военной агрессии в августе 2008 года», — напомнили в МИД республики.

В сообщении подчёркивается, что в качестве симметричного ответа на деструктивные действия Грузии и её западных партнёров абхазская сторона намерена усиливать военно-техническое сотрудничество с Россией.

«В связи с вышеизложенным Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает действия Грузии, США и других стран — членов НАТО как откровенно провокационные и направленные на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе. В случае возможной эскалации напряжённости в зоне неурегулированных конфликтов вся ответственность за возможные негативные последствия полностью ложится на Грузию, США и НАТО», — говорится в сообщении, обнародованном в день старта учений Noble Partner 2020.

Блоковые стремления

Напомним, что в последнее время власти Грузии неоднократно заявляли о своём стремлении вступить в НАТО. Так, в конце февраля премьер-министр Георгий Гахария написал для газеты The Washington Times статью, в которой заявлял, что НАТО пора ответить на запрос о вступлении Тбилиси в альянс.

Необходимость предоставления членства в блоке грузинский премьер обосновывает тем, что Тбилиси вносит огромный вклад в «трансатлантический альянс» и жизненно необходим для обеспечения «геополитической безопасности» Чёрного моря.

Военные НАТО в Грузии

© David Mdzinarishvili

Он также отметил, что Чёрное море служит буферной зоной, которая помогает защищать Европу, НАТО и жизненно важные интересы США от враждебных держав. В качестве основной угрозы он назвал Россию.

В начале августа Гахария заявил, что «Грузия полностью готова к вступлению в НАТО, и наши партнёры видят это». Об этом он сообщил в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 12-й годовщине вооружённого конфликта между Россией и Грузией.

Конфликт развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу республики Цхинвал из установок «Град». Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале военной операции по принуждению к миру.

Несмотря на то что Грузия активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом с 1990-х годов, блок не торопится принимать Тбилиси в свои ряды.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно сообщал, что, хотя в Тбилиси и достигли «значительного прогресса» с 2008 года, стране по-прежнему ещё многое предстоит сделать, прежде чем вступить в блок. Более того, он указал, что сроки приёма Грузии в альянс пока не определены.

«Коридор к Каспию»

Для властей Грузии вопрос вступления в НАТО рассматривается как трамплин для интеграции в Европейский союз, отметил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Они помнят: прежде чем попасть в ЕС, страны Восточной Европы вступали в НАТО. Поэтому среди населения эта тема популярна. Но мы понимаем, что это демагогия, в обозримой перспективе такого не будет», — отметил эксперт.

В качестве военного союзника Грузия может быть интересна США лишь как плацдарм для переброски войск в случае возможного военного конфликта с Ираном, добавил политолог.

«Также это угроза южной границе России. Для нас Грузия не имеет такую большую ценность. У нас есть крупная база в Армении. Для НАТО Грузия ценна как южный коридор, который обеспечивает доступ к Каспию», — пояснил Андрей Суздальцев.

По словам политолога, в ближайшее время перспективы Грузии стать полноправным членом НАТО весьма туманны.

«Альянс поддерживает тезис, что они союзники и окажут в случае чего Грузии поддержку, но это больше вопрос пропагандистский», — подчеркнул эксперт.

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В свою очередь, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил в беседе с RT, что НАТО активнее притягивает к себе Грузию, чтобы втянуть её в систему оборонных заказов и перевооружения и «держать её на коротком поводке».

«При этом Грузию не собираются принимать в НАТО, и подобные заявления, которые поступают с 2008 года, рассчитаны на внутреннее потребление, чтобы поддерживать желание грузинской общественности быть ближе к Европе, чувствовать некое движение навстречу ЕС и НАТО. При этом, держа Тбилиси на коротком поводке, НАТО не стремится форсировать вхождение Грузии в альянс», — пояснил военный политолог.

Однако участие в учениях позволяет НАТО приблизиться к границам России, добавил Андрей Кошкин.

«Руководство альянса старается в меру обещать и держать дистанцию, при этом активно используя инфраструктуру Грузии для того, чтобы обеспечивать военно-политическое давление на Российскую Федерацию», — отметил политолог, подчеркнув, что Россия контролирует ситуацию и может в полной мере обеспечить безопасность своих южных рубежей.