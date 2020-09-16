«Играют ключевую роль»: в СВР заявили о попытке США организовать в Белоруссии «цветную революцию»

В протестных акциях в Белоруссии чётко виден след Запада, ключевую роль в них играют США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, речь идёт о «плохо завуалированной попытке» организовать в республике очередную «цветную революцию». Он также заявил, что оппозиционный лидер Светлана Тихановская находится «под плотной опекой» Вашингтона. В то же время Александр Лукашенко отметил, что страны-агрессоры, к которым, помимо США, также относятся Польша, Литва, Чехия и Украина, вели подготовку к текущим событиям на протяжении последнего десятилетия. По его словам, Минск готов дать ответ на любой вызов.

«В протестах в Белоруссии у США ключевая роль»

Соединённые Штаты Америки играли ключевую роль в подготовке массовых протестных демонстраций в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, в событиях в республике «чётко прослеживается западный след», при этом подготовка к протестам велась задолго до голосования.

«В нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объёмы исчисляются десятками миллионов долларов», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за рубежа. По его словам, за период 2019 — начала 2020 года Вашингтон посредством различных неправительственных организаций выделил «на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн», которые направлялись на формирование сети «независимых блогеров» и аккаунтов в соцсетях, а также на подготовку активистов к проведению уличных акций

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«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам», — цитирует ТАСС Нарышкина.

Он также заявил, что Светлана Тихановская и другие оппозиционные активисты взяты «под плотную опеку» со стороны США. Американцы раскручивают их как «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Белоруссии».

«В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам «передачи власти». Фактически речь идёт о плохо завуалированной попытке организовать очередную «цветную революцию» и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан», — подчеркнул директор Службы внешней разведки РФ.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим активом страны заявил, что тактика организаторов протестных акций строилась по классическому американскому учебнику «цветных революций». По его словам, благодаря разбору событий становятся ясны «истинные замыслы и тактика агрессоров».

«Чтобы сразу снять все маски, назовём этих игроков поимённо. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединённые Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На Европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сказал белорусский лидер.

Он также огласил семь этапов сценария по разрушению Белоруссии, среди которых, как пишет БЕЛТА, «майданный» сценарий» и «попытка легализации инфраструктуры перемен».

«Белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных «цветных» технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Белоруссии, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов», — добавил Лукашенко.

Ранее в интервью RT и другим российским СМИ президент Белоруссии сделал похожее заявление, указав, что протестные акции в стране управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, Литвы и с Украины.

«Нелегитимность выборов — миф»

Различные утверждения касательно неблагоприятной ситуации в Белоруссии, в частности, о нелегитимности президентских выборов, состоявшихся в республике 9 августа, являются ложными. Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с политическим активом государства.

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — всё это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», — сказал Лукашенко.

По его словам, происходящее в республике «не является чем-то неожиданным».

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«Люди постарше помнят и не такое в Белоруссии, когда тысячи и тысячи людей выходили в 1990-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — добавил глава государства.

Отметим, что накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал прошедшие в Белоруссии «сфальсифицированными», подчеркнув, что Брюссель не считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

Позднее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко будут предоставлены гарантии личной безопасности, если покинет свой пост мирно. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва считает Лукашенко «легитимным президентом Белоруссии».

«Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это всё внутреннее дело Белоруссии», — сказал официальный представитель Кремля.

Задержание в Минске

Ранее министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании трёх человек — 32-летнего уроженца Брестской области и двух 21-летних граждан республики. Они собирались совершить нападение на белорусских милиционеров, в частности, при помощи «шариков от подшипников». В автомобиле одного из задержанных были также обнаружены петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников.

Кроме того, министерство возбудило 43 уголовных дела из-за насилия в отношении сотрудников милиции. Как заявил начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин, уже обозначен 21 подозреваемый, которых могут привлечь «к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы».

Он также сообщил, что в период с 9 августа в интернет попали данные около 300 сотрудников МВД Белоруссии. При этом свыше 250 представителей ведомства, а также члены их семей подверглись различным оскорблениям, угрозам расправы и изнасилования, в том числе в отношении детей.