Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

Заявления о «спонтанной самоорганизации общества» в Белоруссии и «нелегитимности выборов» являются мифом. Об этом сказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

По его словам, происходящее в Белоруссии не является чем-то неожиданным или новым.

«Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда ещё не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Как подчеркнул президент, «спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — всё это мифы».

«Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», — добавил Лукашенко.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко предоставят «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт».

Как отмечал Лукашенко, он не собирается «отдавать власть», потому что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к состоянию «середины 1990-х годов».