Обязательный призыв: США и страны Европы выпустили совместное заявление о ситуации в Белоруссии

США и ряд европейских государств призвали Белоруссию «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа». Совместное заявление соответствующего содержания опубликовано на сайте британского МИД. В документе также содержится призыв «прекратить насилие против собственных граждан» и требование освободить «всех несправедливо задержанных». Вместе с тем ранее Эммануэль Макрон и Ангела Меркель высказались против вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

США и страны Европы выпустили совместное заявление о ситуации в Белоруссии. В нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Также страны в совместном заявлении призвали власти Белоруссии «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», а также «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Напомним, что по результатам состоявшихся в начале августа выборов президентом Белоруссии вновь был избран действующий глава государства Александр Лукашенко. Он получил поддержку 80,1% избирателей.

После обнародования предварительных итогов голосования по всей Белоруссии начались масштабные акции протеста. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

В первые дни акции протеста сопровождались столкновениями между силовиками и демонстрантами, однако позднее выступления недовольных итогами выборов стали проходить мирно.

По мере развития ситуации в Белоруссии положение дел в республике комментировали западные политики. Вскоре после публикации итогов выборов представители Евросоюза заявили о намерениях ввести санкции против Белоруссии. В конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил эти намерения, пообещав вскоре представить список лиц, которых коснутся рестрикции.

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Наряду с этим лидеры крупных европейских государств призывали не вмешиваться в ситуацию, которая сложилась в Белоруссии. Французский лидер Эммануэль Макрон 28 августа предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

«Любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии привело бы к интернационализации проблемы… Такое вмешательство было бы нежелательным», — приводит ТАСС фрагмент заявления Макрона на встрече с президентским пресс-пулом.

Он отметил, что Париж и Берлин «не хотят повторения того, что произошло на Украине».

«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ», — добавил Макрон.

По итогам экстренного саммита ЕС, который состоялся 19 августа, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС осудили насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Канцлер отметила, что в ЕС выступают за «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии». Вместе с этим она указала на недопустимость внешнего вмешательства в дела республики.

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«Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно», — цитирует Меркель РИА Новости. Вместе с тем канцлер выразила точку зрения, что «выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми».

Позднее Меркель вновь высказалась о положении дел в Белоруссии. Канцлер 28 августа выразила надежду, что Россия не использует в Белоруссии резерв сотрудников правоохранительных органов, созданный для помощи республике.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о формировании в России резерва силовиков, которые могут оказать помощь Белоруссии. Вместе с тем российский лидер отметил, что привлечение этих специалистов возможно лишь в том случае, если экстремисты в республике перейдут определённые границы. Впоследствии сам Лукашенко заявил, что российские силовики не прибывали на территорию Белоруссии.

«Я надеюсь, что дело не дойдёт до использования таких сил», — цитирует ТАСС Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что обсуждала с президентом России Владимиром Путиным, что «касательно Белоруссии будет соблюдаться суверенитет».

Отметим, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас вновь заявил о нежелании Лукашенко проводить телефонные разговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Насколько я знаю, они звонили не только президенту России (Владимиру Путину. — RT). Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», — цитирует его ERR.

Ранее сама Меркель также заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от телефонного разговора с ней. При этом белорусский лидер, со слов его пресс-секретаря, просил Владимира Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.