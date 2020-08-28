Макрон предостерёг от вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Французский лидер Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с президентским пресс-пулом.

«Любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии привело бы к интернационализации проблемы… Такое вмешательство было бы нежелательным», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Париж и Берлин «не хотят повторения того, что произошло на Украине».

«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ», — добавил Макрон.

Ранее премьер Эстонии Юри Ратас рассказал, что Лукашенко отказывался от разговора с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, когда они ему звонили.

20 августа Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.