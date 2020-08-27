В Эстонии рассказали об отказе Лукашенко от бесед с Макроном и Меркель

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Белорусский лидер Александр Лукашенко отказывался от разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, когда они ему звонили, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
В Эстонии рассказали об отказе Лукашенко от бесед с Макроном и Меркель
  • Reuters
  • © Sergei Gapon

«Насколько я знаю, они звонили не только президенту России (Владимиру Путину. — RT). Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», — цитирует его ERR.

Ранее Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от телефонного разговора с ней.

Белорусский лидер, в свою очередь, попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.

В то же время Лукашенко предложил Макрону «посредничество» в переговорах с «жёлтыми жилетами» в ответ на его слова о готовности поддержать диалог между белорусскими властями и оппозицией.

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