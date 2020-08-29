США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — указано в заявлении, опубликованном на сайте МИД Британии.

Также страны в совместном заявлении призвали власти Белоруссии «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан».

Кроме того, они потребовали «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС будет постепенно усиливать давление на Белоруссию в случае ужесточения мер со стороны Минска в отношении гражданского общества республики.