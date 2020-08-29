США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии
- Reuters
«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — указано в заявлении, опубликованном на сайте МИД Британии.
Также страны в совместном заявлении призвали власти Белоруссии «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан».
Кроме того, они потребовали «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС будет постепенно усиливать давление на Белоруссию в случае ужесточения мер со стороны Минска в отношении гражданского общества республики.