Маас заявил о планах ЕС постепенно усиливать давление на Белоруссию

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Евросоюз будет постепенно усиливать давление на Белоруссию в случае ужесточения мер со стороны Минска в отношении гражданского общества республики, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам встречи с коллегами из ЕС.
Маас заявил о планах ЕС постепенно усиливать давление на Белоруссию
  • Reuters

«Если (президент Белоруссии Александр. — RT) Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придётся усиливать давление на Лукашенко. Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни.

Лукашенко, в свою очередь, пригрозил дать ответ странам, которые введут против республики санкции.

В частности, он уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

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