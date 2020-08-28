Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не использует в Белоруссии резерв сотрудников правоохранительных органов, созданный для помощи республики.

«Я надеюсь, что дело не дойдёт до использования таких сил», — цитирует ТАСС Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что обсуждала с президентом России Владимиром Путиным, что «касательно Белоруссии будет соблюдаться суверенитет».

Ранее Путин сообщил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв силовиков, которые могут оказать помощь стране в том случае, если экстремисты в республике перейдут определённые границы.

В Кремле позже отметили, что Россия исходит из того, что Белоруссия не столкнётся с такой «крайней ситуацией» и этот резерв никак не будет использован.