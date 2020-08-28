Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не использует в Белоруссии резерв сотрудников правоохранительных органов, созданный для помощи республики.
Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии
  • Reuters

«Я надеюсь, что дело не дойдёт до использования таких сил», — цитирует ТАСС Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что обсуждала с президентом России Владимиром Путиным, что «касательно Белоруссии будет соблюдаться суверенитет».

Ранее Путин сообщил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв силовиков, которые могут оказать помощь стране в том случае, если экстремисты в республике перейдут определённые границы.

В Кремле позже отметили, что Россия исходит из того, что Белоруссия не столкнётся с такой «крайней ситуацией» и этот резерв никак не будет использован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить