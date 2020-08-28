В Кремле рассказали о резерве силовиков для помощи Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве исходят из того, что сформированный в России резерв силовиков для помощи Белоруссии не придётся использовать.
В Кремле рассказали о резерве силовиков для помощи Белоруссии
  • РИА Новости

«Он (резерв. — RT) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в... договоре о коллективной безопасности и договоре о Союзном государстве», — заявил Песков.

По его словам, «здесь очень важно отдавать отчёт, что это именно резерв, нет необходимости как-то его задействовать».

В Кремле отметили, что Путин исходит из того, что этот резерв никак не будет использован. 

Песков добавил, что в Москве надеются, что Белоруссия не столкнётся с такой «крайней ситуацией». 

Ранее Путин сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв силовиков, которые могут оказать помощь соседней республике.

Российский лидер подчеркнул, что использование этих сил допустимо лишь в том случае, если экстремистские элементы в стране перейдут определённые границы.

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