Оппозиция Белоруссии отреагировала на слова Путина о резерве силовиков

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции назвал недопустимым формирование в России резерва силовиков для помощи Белоруссии в случае необходимости.

«КС считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооружённых группировок для использования на территории Беларуси», — говорится в заявлении.

В КС отметили, что это «противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества».

Как подчеркнули оппозиционеры, единственным основанием для использования механизмов ОДКБ является вооружённое нападение.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв силовиков, которые могут оказать помощь соседней республике.

При этом он заявил, что использование этих сил допустимо лишь в том случае, если экстремистские элементы в стране перейдут определённые границы.