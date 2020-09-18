Евроизоляция: как резолюция ЕП по ситуации в Белоруссии может сказаться на отношениях Брюсселя с республикой

Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявил об отказе признавать Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. В документе также содержится призыв ввести санкции против белорусских чиновников и заморозить предоставление финансовых средств республике. Вместе с тем евродепутаты назвали координационный совет промежуточной структурой, которая «представляет людей, требующих демократических перемен», заявили о необходимости оказать поддержку «независимым НКО и журналистам», а также обвинили Россию в «гибридном вмешательстве» в дела республики. По мнению экспертов, отказ ЕП признать итоги выборов не будет способствовать разрешению политического кризиса в стране. Аналитики отмечают, что европейские страны активно вмешиваются в политические процессы в Белоруссии, и призывы поддержать оппозицию — лишнее тому подтверждение.

Европейский парламент (ЕП) не признал результаты выборы в Белоруссии и отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом страны по истечении текущего срока его полномочий. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции Европарламента по ситуации в Белоруссии.

«Европейский парламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает итоги так называемых президентских выборов, состоявшихся 9 августа в Белоруссии, поскольку они проводились при вопиющем нарушении международно признанных принципов; (Европарламент. — RT) не будет признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии по истечении его нынешнего срока», — говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются юридически обязывающим документом.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12%.

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Оппозиция не признала итогов голосования и вывела людей на улицы. В свою очередь, ЕС сразу же выступил в поддержку Тихановской, которая через несколько дней после выборов уехала в Литву. Однако в сегодняшней резолюции ЕП не стал признавать президентом и Тихановскую, отметив лишь, что, «по мнению многих белорусов», она является победителем президентских выборов и «избранным президентом Белоруссии».

В резолюции отмечается и работа так называемого координационного совета оппозиции.

«Европарламент приветствует координационный совет в качестве промежуточной структуры, которая представляет людей, требующих демократических перемен в Белоруссии, и открыта для всех заинтересованных сторон из политических и социальных кругов», — говорится в документе.

Европейские парламентарии поддержали наиболее активных белорусских оппозиционеров. В частности, отдельного упоминания удостоились член координационного совета Мария Колесникова и представитель объединённого штаба Тихановской Вероника Цепкало.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова

Reuters

© Vasily Fedosenko

Европарламент также объявил о поддержке санкций «в отношении лиц, ответственных за фальсификацию итогов выборов и осуществление репрессий в Белоруссии, в числе которых — Александр Лукашенко».

«Европарламент призывает Европейский совет безотлагательно и при тесном сотрудничестве с международными партнёрами ввести широкомасштабные и эффективные санкции в отношении всех белорусских лиц, совершавших фальсификации на выборах, насилие и репрессии в Белоруссии; призывает совет последовать примеру Балтийских государств, включивших Лукашенко в свой санкционный список, и дополнить изначально предложенный перечень лиц, подлежащих наложению санкций, значительным числом чиновников как высокого, так и среднего уровня, а также предпринимателей, насчёт которых известно, что они поддерживали режим или увольняли своих сотрудников за участие в забастовках», — заявили в ЕП.

При этом предложено рассмотреть возможность введения санкций и против российских граждан, «непосредственно участвующих в оказании поддержки режиму Лукашенко в Белоруссии».

«Ни одного конструктивного тезиса»

Европейские парламентарии осудили применение насилия против протестующих и призвали освободить всех задержанных демонстрантов, а также снять все обвинения с оппозиционеров, выдвинутые по политическим мотивам.

Кроме того, ЕП призвал наладить финансирование белорусского «гражданского общества» и оказать финансовую помощь белорусским «независимым» неправительственным организациям, правозащитникам и журналистам. В дополнение парламентарии предлагают создать дополнительные условия для учёбы белорусских студентов в ЕС. При этом для тех студентов, которые были исключены из вузов за их «продемократическую позицию», ЕП хочет создать специальные программы обучения.

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В то же время ЕП выступает за прекращение предоставления денежных средств официальному Минску, в том числе по линии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Помимо этого в ЕП заявили о якобы «вмешательстве» в дела Белоруссии со стороны РФ.

«Европарламент осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в дела Белоруссии, осуществляемое в том числе путём направления так называемых медиаэкспертов в государственные СМИ Белоруссии и консультантов в военные и правоохранительные структуры страны, а также призывает правительство Российской Федерации прекратить всякое тайное или открытое вмешательство во внутренние процессы Белоруссии, призывает Российскую Федерацию к уважению международного права и суверенитета Белоруссии», — говорится в документе.

Заседание Европарламента

AFP

© JOHN THYS

При этом Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, и призывала ЕС и США придерживаться аналогичной позиции.

В принятой резолюции Брюссель, помимо прочего, предостерёг Россию от заключения каких-либо сделок с Лукашенко, потому что у него, по их мнению, «нет ни политического, ни морального мандата на вступление от имени Белоруссии в какие-либо последующие договорные отношения, в том числе с российскими властями, от которых может исходить угроза суверенитету и территориальной целостности Белоруссии».

В Минске уже отреагировали на резолюцию Европарламента, назвав её агрессивной.

«Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нём не на что», — говорится в заявлении белорусского МИД.

В дипведомстве отметили, что Европарламент не понимает «происходящих в Беларуси процессов» и абсолютно «оторван от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС».

«Нет консенсуса»

По мнению сотрудника Института философии Национальной академии наук Беларуси Петра Петровского, подобной резолюцией Брюссель пытается надавить на те страны, которые «не горят желанием вводить санкции против Минска».

«Там нет консенсуса на этот счёт. Этой резолюцией они, в том числе, оказывают давление на те европейские страны, которые выступают против санкций и дискриминации Республики Беларусь», — сказал он в интервью RT.

По словам Петровского, отказ признать Лукашенко президентом может привести к заморозке политических контактов между Минском и Брюсселем на несколько лет, но экономические связи от этого не пострадают.

В свою очередь, преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис полагает, что нежелание признать итоги выборов вовсе не означает, что ЕС полностью прекратит контакты с белорусскими властями.

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«Белоруссия не раз оказывалась в изоляции со стороны ЕС, но даже в тех условиях Брюссель сохранял контакты с Лукашенко. Поэтому нет оснований полагать, что в этот раз ситуация как-то изменится, особенно с учётом того факта, что в последние месяцы возобновились разговоры об углублении интеграции России и Белоруссии. В Европе не заинтересованы в таком сценарии, поэтому если они полностью прервут контакты с Лукашенко, у него больше не будет возможности балансировать между двух полюсов, и они сами подтолкнут его к дальнейшему сближению с Москвой», — пояснил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов полагает, что непризнание Европой легитимности Лукашенко затянет политический кризис в стране.

«Это ожидаемое решение, на мой взгляд, поскольку уже многие официальные лица в Брюсселе говорили о том, что они не признают Лукашенко. Но это контрпродуктивно, поскольку уже был такой прецедент с Венесуэлой, где они не признали Мадуро президентом. Ни к чему хорошему это не привело», — сказал аналитик в комментарии RT.

Александр Лукашенко

AFP

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Что касается призывов поддерживать НКО и «независимых» журналистов в Белоруссии, аналитики считают это попыткой вмешательства во внутренние дела республики.

«Это прямое вмешательство. Более того, ЕС вмешивается во внутренние дела Белоруссии с первых дней независимости республики с помощью различных фондов, которые существуют в стране», — указал Петровский.

Схожей точки зрения придерживается и Сергей Маргулис.

«Отдельные члены ЕС достаточно давно этим занимаются, в первую очередь, конечно, Польша, которая активно старается поддержать в Белоруссии оппозиционные нынешним властям силы», — говорит эксперт.

На этом фоне, считают аналитики, обвинения Европарламента в адрес России в «гибридном вмешательстве» являются ярким проявлением двойных стандартов.

Комментируя положение резолюции об отказе признавать заключённые Лукашенко международные договоры, эксперты отметили, что таким образом Европарламент демонстрирует своё отношение к дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. При этом политологи уверены, что позиция ЕП не сможет помешать сотрудничеству Москвы и Минска.

«Я не думаю, что для России это будет большой проблемой. На интеграцию это вряд ли как-то повлияет... Здесь в большей степени всё зависит от того, готова ли сама белорусская власть идти на дальнейшую интеграцию», — заключил Маргулис.