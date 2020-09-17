ЕП назвал КС оппозиции Белоруссии «временным представителем народа»

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Европейский парламент в принятой резолюции назвал координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» республики. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на резолюцию.
ЕП назвал КС оппозиции Белоруссии «временным представителем народа»
  • Reuters

В документе говорится, что ЕП «приветствует КС как временное представительство народа, требующего демократических перемен в Белоруссии».

Также в Европарламенте заявили, что поддерживают «призывы белорусского народа к скорейшей организации» новых выборов в Белоруссии под наблюдением со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Кроме того, ЕП призвал Еврокомиссию и Совет ЕС оказать содействие белорусской оппозиции, в том числе КС во главе со Светланой Тихановской.

Ранее помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что в республике купирована угроза силового захвата власти.

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