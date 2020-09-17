ЕП назвал КС оппозиции Белоруссии «временным представителем народа»

Европейский парламент в принятой резолюции назвал координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» республики. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на резолюцию.

В документе говорится, что ЕП «приветствует КС как временное представительство народа, требующего демократических перемен в Белоруссии».

Также в Европарламенте заявили, что поддерживают «призывы белорусского народа к скорейшей организации» новых выборов в Белоруссии под наблюдением со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, ЕП призвал Еврокомиссию и Совет ЕС оказать содействие белорусской оппозиции, в том числе КС во главе со Светланой Тихановской.

Ранее помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что в республике купирована угроза силового захвата власти.