В Минске заявили, что угроза силового захвата власти купирована

Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что в республике купирована угроза силового захвата власти.

В комментарии Бельского, который опубликовало БЕЛТА, говорится, что в Белоруссии «уличные бои ничего не дали».

«Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована», — заявил он.

При этом он рекомендовал протестному движению «оформиться в легальный институт», если оно намерено стать «реальной политической силой».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения перерегистрации политических партий в республике.