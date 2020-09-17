В Минске заявили, что угроза силового захвата власти купирована

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Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что в республике купирована угроза силового захвата власти.
В Минске заявили, что угроза силового захвата власти купирована
  • Reuters

В комментарии Бельского, который опубликовало БЕЛТА, говорится, что в Белоруссии «уличные бои ничего не дали».

«Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована», — заявил он.

При этом он рекомендовал протестному движению «оформиться в легальный институт», если оно намерено стать «реальной политической силой». 

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения перерегистрации политических партий в республике.

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