В Минске заявили, что угроза силового захвата власти купирована
- Reuters
В комментарии Бельского, который опубликовало БЕЛТА, говорится, что в Белоруссии «уличные бои ничего не дали».
«Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована», — заявил он.
При этом он рекомендовал протестному движению «оформиться в легальный институт», если оно намерено стать «реальной политической силой».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения перерегистрации политических партий в республике.