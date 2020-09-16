Лукашенко выступил за перерегистрацию партий в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения перерегистрации политических партий в республике.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский президент отметил, что в настоящее время Минюстом Белоруссии зарегистрировано 15 партий.

«Но мы же понимаем, что это не партии. Когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов», — сказал он.

Лукашенко поручил министру юстиции Белоруссии «тщательно посмотреть на все партии», в том числе проверить, соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.

«Надо провести их перерегистрацию», — сказал он.

Ранее Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности президентских выборов в Белоруссии.