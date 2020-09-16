Лукашенко выступил за перерегистрацию партий в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
Белорусский президент отметил, что в настоящее время Минюстом Белоруссии зарегистрировано 15 партий.
«Но мы же понимаем, что это не партии. Когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов», — сказал он.
Лукашенко поручил министру юстиции Белоруссии «тщательно посмотреть на все партии», в том числе проверить, соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.
«Надо провести их перерегистрацию», — сказал он.
Ранее Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности президентских выборов в Белоруссии.