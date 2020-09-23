МИД Польши отреагировал на инаугурацию Лукашенко

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Министерство иностранных дел Польши отреагировало на инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября.
МИД Польши отреагировал на инаугурацию Лукашенко
  • РИА Новости

Отмечается, что «Министерство иностранных дел принимает к сведению сегодняшние события в Беларуси».

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть независимо от того, является ли принесение присяги тайным или официальным», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Ранее об инаугурации Лукашенко высказались главы Словакии, Литвы и других европейских стран.

Власти Белоруссии не направляли приглашения на инаугурацию Лукашенко российскому послу и другим главам дипломатических миссий.

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