МИД Польши отреагировал на инаугурацию Лукашенко

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября.

Отмечается, что «Министерство иностранных дел принимает к сведению сегодняшние события в Беларуси».

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть независимо от того, является ли принесение присяги тайным или официальным», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Ранее об инаугурации Лукашенко высказались главы Словакии, Литвы и других европейских стран.

Власти Белоруссии не направляли приглашения на инаугурацию Лукашенко российскому послу и другим главам дипломатических миссий.