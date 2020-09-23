МИД Польши отреагировал на инаугурацию Лукашенко
- РИА Новости
Отмечается, что «Министерство иностранных дел принимает к сведению сегодняшние события в Беларуси».
«Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть независимо от того, является ли принесение присяги тайным или официальным», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.
Ранее об инаугурации Лукашенко высказались главы Словакии, Литвы и других европейских стран.
Власти Белоруссии не направляли приглашения на инаугурацию Лукашенко российскому послу и другим главам дипломатических миссий.