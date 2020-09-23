Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко — фарс.
Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом
  • Reuters

«Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация», — написал он в Twitter.

Он также добавил, что Лукашенко является «бывшим президентом Белоруссии».

По словам главы МИД Литвы, «незаконность (Лукашенко. — RT) — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Ранее стало известно, что во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить