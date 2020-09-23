Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко — фарс.

«Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация», — написал он в Twitter.

Он также добавил, что Лукашенко является «бывшим президентом Белоруссии».

По словам главы МИД Литвы, «незаконность (Лукашенко. — RT) — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Ранее стало известно, что во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.