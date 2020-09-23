Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом
- Reuters
«Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация», — написал он в Twitter.
Он также добавил, что Лукашенко является «бывшим президентом Белоруссии».
По словам главы МИД Литвы, «незаконность (Лукашенко. — RT) — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Ранее стало известно, что во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.