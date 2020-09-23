Главам дипмиссий в Белоруссии приглашения на инаугурацию не отсылали

Власти Белоруссии не направляли приглашения на инаугурацию президента Александра Лукашенко российскому послу и другим главам дипломатических миссий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Белоруссии Алексея Маскалева.

«По нашим сведениям, главам дипломатических миссий приглашения на инаугурацию не направлялись. Не поступало приглашение и в российское посольство», — сказал дипломат.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. О сроках проведения инаугурации заранее не сообщалось. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.