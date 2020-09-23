Глава МИД Словакии заявил о нелегитимности Лукашенко
- Reuters
«Александр Лукашенко, чья инаугурация прошла сегодня, не имеет легитимности для того, чтобы возглавлять страну. Он ответственен за то, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Словакия поддерживает народ Беларуси», — написал Корчок в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко — фарс.
23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.