Глава МИД Словакии заявил о нелегитимности Лукашенко

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Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что у белорусского президента Александра Лукашенко, который провёл инаугурацию 23 сентября, нет легитимности возглавлять страну.
Глава МИД Словакии заявил о нелегитимности Лукашенко
  • Reuters

«Александр Лукашенко, чья инаугурация прошла сегодня, не имеет легитимности для того, чтобы возглавлять страну. Он ответственен за то, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Словакия поддерживает народ Беларуси», — написал Корчок в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко — фарс.

23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.

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