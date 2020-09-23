Глава МИД Словакии заявил о нелегитимности Лукашенко

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что у белорусского президента Александра Лукашенко, который провёл инаугурацию 23 сентября, нет легитимности возглавлять страну.

«Александр Лукашенко, чья инаугурация прошла сегодня, не имеет легитимности для того, чтобы возглавлять страну. Он ответственен за то, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Словакия поддерживает народ Беларуси», — написал Корчок в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко — фарс.

23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.