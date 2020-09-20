«Абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга»: Песков рассказал о доверии между Россией и Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне доверия между Россией и Белоруссией, который гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга. В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов прокомментировал планы Москвы предоставить Минску кредит. По его словам, такой шаг поддержит экономики обеих стран, поскольку они тесно связаны.

Уровень взаимного доверия и уважения России и Белоруссии в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения... гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил возможность президентов откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам. Песков уделил внимание нескольким темам, которые в ходе переговоров затронули Владимир Путин и Александр Лукашенко.

По словам Пескова, лидеры не могли не обсудить события последних недель в Белоруссии. Кроме того, пресс-секретарь президента упомянул вопрос о конституционной реформе, подготовка которой ведётся в Белоруссии.

«Мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным», — сказал Песков.

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Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, зачем Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос предоставления Минску кредита на общую сумму $1,5 млрд. Часть этой суммы планируется выделить из Евразийского фонда стабилизации и развития. По словам главы Минфина, таким образом Москва поддерживает экономики обеих стран.

«Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: «Зачем мы в сложной для России ситуации даём кредиты зарубежным странам?» В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнёр», — заявил Силуанов в эфире «Россия 1».

Он также подчеркнул, что Минск ни разу не нарушил сроки возврата займа.

Отношение белорусской оппозиции к Москве

Тем временем бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своём восприятии отношений между Россией и Белоруссией.

«Это же дело каждой страны. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов», — отметила она в беседе с РБК.

Тихановская затруднилась ответить на вопрос о причинах отсутствия её контактов с официальными представителями России. По её словам, «очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко».

«Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — добавила она.

Наряду с этим Тихановская подчеркнула, что не позиционирует себя как будущего лидера страны. По словам экс-кандидата в президенты, её предвыборная программа подразумевала проведение повторных выборов.

«Моя предвыборная программа состояла из трёх пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные, прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент», — заявила она.

По её мнению, это «будет очень сильный лидер», с которым президент России Владимир Путин «нашёл бы, о чём договориться, и разговаривал бы с ним как с равным».

Отметим, что в Литве состоялась встреча Тихановской с главой МИД прибалтийской республики Линасом Линкявичюсом. Он заявил о поддержке белорусской оппозиции со стороны Литвы и назвал Тихановскую «национальным лидером».

«Во время встречи с национальным лидером Белоруссии Светланой Тихановской я подтвердил, что Литва поддерживает белорусов в их стремлении свободно и демократически решать будущее своей страны, не подвергаясь преследованиям и притеснениям», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter литовского дипломата.

On the Global Day of Solidarity with #Belarus, today, I met with Belarus’ national leader Svetlana Tikhanovskaya. I reaffirmed that #Lithuania stands by Belarusians in their strive to freely & democratically decide the future of their country without being persecuted & oppressed. pic.twitter.com/ik9kT0PZMv — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 20, 2020

На следующий день, 21 сентября, в Литве должна состояться встреча координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса с представителями белорусского «гражданского общества».

Из сообщения пресс-службы Госдепа следует, что стороны обсудят, как США могут «поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская, получившая 10,1% голосов.

После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

Поначалу акции протеста сопровождались столкновениями с полицией, однако позднее эти мероприятия стали проходить мирно, а численность протестующих стала снижаться.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, что в сложившейся в Белоруссии ситуации должны разобраться сами жители республики. При этом следует исключить давление извне.