Представитель Госдепа посетит Литву

Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс посетит Литву 21 сентября. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что он планирует провести встречи с чиновниками, курирующими вопросы национальной безопасности, представителями МИД и МВД.

Сообщается, что он также «встретится с членами гражданского общества Белоруссии, чтобы обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов».

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ЕС может ввести санкции в отношении Белоруссии уже на будущей неделе.