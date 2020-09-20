Представитель Госдепа посетит Литву

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Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс посетит Литву 21 сентября. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Представитель Госдепа посетит Литву
  • Reuters

Отмечается, что он планирует провести встречи с чиновниками, курирующими вопросы национальной безопасности, представителями МИД и МВД.

Сообщается, что он также «встретится с членами гражданского общества Белоруссии, чтобы обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов».

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ЕС может ввести санкции в отношении Белоруссии уже на будущей неделе.

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