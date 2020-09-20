Тихановская: не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента страны.
Тихановская: не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии
  • globallookpress.com

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую. Моя предвыборная программа состояла из трёх пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные, прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент», — заявила она в интервью РБК.

Она отметила, что это «будет очень сильный лидер», с которым президент России Владимир Путин «нашёл бы, о чём договориться, и разговаривал бы с ним как с равным».

Ранее Тихановская призвала отпустить задержанных во время акции протеста в Минске и заявила о готовности белорусов раскрыть данные об «исполнителях преступных приказов».

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