Тихановская пригрозила деанонимизацией работающим на протестах силовикам

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала отпустить задержанных во время акции протеста в Минске и заявила о готовности белорусов раскрыть данные об «исполнителях преступных приказов».
Тихановская пригрозила деанонимизацией работающим на протестах силовикам
  • Reuters

«Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы», — говорится в заявлении пресс-службы Тихановской в Telegram.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что в Минске на несанкционированной акции протеста прошли задержания, несколько участников доставлены для разбирательства в территориальные отделения милиции.

1 сентября сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сообщили о поступающих в их адрес угрозах после публикации в сети личной информации силовиков.

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