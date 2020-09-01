Белорусские силовики рассказали о поступающих угрозах в свой адрес

После публикации в сети информации о сотрудниках правоохранительных органов Белоруссии (деанонимизации) ряд силовиков начали получать угрозы в свой адрес.

Один из Telegram-каналов публикует у себя информацию о сотрудниках милиции, ОМОНа, внутренних войск, а также судов.

Среди публикуемых данных — имена, должности, адреса, телефоны и страницы в социальных сетях, а в некоторых случаях информация о близких родственниках.

В описании канала говорится, что он является базой «для видов, которым угрожает исчезновение: ОМОН, ГАИ, внутренние войска и прочие силовики, которые были задействованы в применении насилия в отношении мирных граждан».

В нём также утверждается, что данные будут обработаны и переданы «для пожизненных санкций».

Один из сотрудников милиции сообщил RT, что после публикации его данных ему начали поступать угрозы.

«Мне поступило в директ около 1000 сообщений, моей супруге около 500. Угрозы расправой мне, супруге и моему ребёнку», — рассказал он.

По его словам, из-за угроз он сменил место жительства, но требования преследователей написать рапорт об увольнении выполнять отказался.

По словам сотрудника ОМОНа, его объявили «вне закона» за то, что он обеспечивал правопорядок на одной из акций протеста, а затем дал показания в суде по поводу фактов нарушения правопорядка.

Он сообщил RT, что из-за потока угроз по телефону ему пришлось сменить номер.

«Тряситесь больше. В любую минуту каждый из вас может быть следующим. Думаете, это угроза? Да, ещё какая. Мы найдём ваших родителей, жён и детей. Мы найдём всех», — говорится в письме с угрозами сотруднику белорусской милиции, с которым ознакомился RT.

Один из сотрудников ГАИ рассказал, что его также занесли в подобный чёрный список, заявив, что он «разгоняет оппозицию». По его словам, он останавливал нарушителей правил дорожного движения.

Ранее в СК Белоруссии заявили, что зарегистрировали более 150 случаев угроз должностным лицам.

С начала августа по данным фактам было возбуждено около 50 уголовных дел.