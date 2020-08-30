СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам

Белорусские следователи зарегистрировали более 150 случаев угроз должностным лицам, с начала августа по данным фактам возбуждено около 50 уголовных дел, сообщает пресс-служба СК.

Как отмечается, угрозы получают должностные лица, выполняющие служебные обязанности, депутаты, судьи, члены избирательных комиссий, учителя «в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности».

«Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями, в связи с исполнением служебных обязанностей. В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что «только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа — порядка 50».

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление.