СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам
Как отмечается, угрозы получают должностные лица, выполняющие служебные обязанности, депутаты, судьи, члены избирательных комиссий, учителя «в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности».
«Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями, в связи с исполнением служебных обязанностей. В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране», — говорится в сообщении.
В ведомстве проинформировали, что «только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа — порядка 50».
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление.