СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам

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Белорусские следователи зарегистрировали более 150 случаев угроз должностным лицам, с начала августа по данным фактам возбуждено около 50 уголовных дел, сообщает пресс-служба СК.
СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам

Как отмечается, угрозы получают должностные лица, выполняющие служебные обязанности, депутаты, судьи, члены избирательных комиссий, учителя «в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности».

«Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями, в связи с исполнением служебных обязанностей. В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что «только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа — порядка 50».

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление.

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