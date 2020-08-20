Глава белорусского МИД заявил о давлении на его семью
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Заявление Макея опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.
«Я ещё могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло», — заявил министр.
Он отметил, что «демократией здесь не пахнет, здесь воняет погромами и расправами».
Ранее сообщалось, что Макей провёл встречу с Иоанной Казана-Вишневецки, постоянным координатором ООН в стране.
Макей проинформировал представителя ООН о ситуации в Белоруссии после президентских выборов.