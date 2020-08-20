Глава белорусского МИД заявил о давлении на его семью

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление.

Заявление Макея опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.

«Я ещё могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло», — заявил министр.

Он отметил, что «демократией здесь не пахнет, здесь воняет погромами и расправами».

Ранее сообщалось, что Макей провёл встречу с Иоанной Казана-Вишневецки, постоянным координатором ООН в стране.

Макей проинформировал представителя ООН о ситуации в Белоруссии после президентских выборов.