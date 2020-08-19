Глава МИД Белоруссии встретился с представителем ООН

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл встречу с постоянным координатором ООН в стране Иоанной Казана-Вишневецкий.

Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей проинформировал представителя ООН о ситуации в Белоруссии после президентских выборов.

«Министр подчеркнул важность эволюционного развития страны без внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — заявили в белорусском МИД.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия ООН и Белоруссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.