Глава МИД Белоруссии встретился с представителем ООН
- Reuters
Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Макей проинформировал представителя ООН о ситуации в Белоруссии после президентских выборов.
«Министр подчеркнул важность эволюционного развития страны без внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — заявили в белорусском МИД.
Также стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия ООН и Белоруссии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.