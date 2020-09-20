Песков рассказал об уровне доверия и уважения России и Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что уровень взаимного доверия и уважения России и Белоруссии в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга.
Песков рассказал об уровне доверия и уважения России и Белоруссии
  • РИА Новости

«У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что возможность президентов откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

Ранее Песков прокомментировал решение Москвы предоставить Минску кредит в $1,5 млрд, отметив, что ни о каких дополнительных условиях кредита, кроме коммерческих, речи идти не может.

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