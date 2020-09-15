Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Москвы предоставить Минску кредит в $1,5 млрд, отметив, что ни о каких дополнительных условиях кредита, кроме коммерческих, речи идти не может.

«У любого кредита есть определённые коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Всё-таки любой кредит имеет коммерческую сторону», — сказал Песков, подчеркнув, что «ни о каких иных условиях речи идти не может». Его слова приводит ТАСС.

14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В начале встречи Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.