Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии
- РИА Новости
«У любого кредита есть определённые коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Всё-таки любой кредит имеет коммерческую сторону», — сказал Песков, подчеркнув, что «ни о каких иных условиях речи идти не может». Его слова приводит ТАСС.
14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
В начале встречи Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.