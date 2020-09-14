Переговоры Лукашенко и Путина завершились
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- РИА Новости
Как отмечает агентство, встреча продолжалась более четырёх часов.
Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.
О завершении переговоров также сообщило агентство Sputnik Беларусь.
Отмечается, что по итогам диалога глав двух государств не ожидается подписаний документов и заявлений для прессы.
Ранее Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии.
RT вёл трансляцию переговоров.