Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

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Белорусы сами, «без всяких подсказок» и давления извне, должны разобраться в ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал он.

Как отметил Путин, российская сторона знает о предложении Лукашенко начать работу по Конституции.

«Считают, что это логично, своевременно, целесообразно», — добавил он.

Ранее в Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии. 

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