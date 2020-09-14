Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии
- РИА Новости
«Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал он.
Как отметил Путин, российская сторона знает о предложении Лукашенко начать работу по Конституции.
«Считают, что это логично, своевременно, целесообразно», — добавил он.
Ранее в Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии.