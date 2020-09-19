Глава МИД Украины: Лукашенко свой выбор сделал

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свой выбор в виде поддержки Россией.
Глава МИД Украины: Лукашенко свой выбор сделал
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«Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор — поддержка России. Для нас это, безусловно, представляет угрозу, и мы будем адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень чётко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ», — приводит УНИАН слова Кулебы.

Глава МИД уточнил, что Украина всегда будет придерживаться такой позиции.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «отвести войска с улиц» и «закрыть границу» с Литвой и Польшей, а также усилить границу с «братской Украиной»

Глава МВД Украины Арсен Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться», отметив, что украинцы являются друзьями белорусов.

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