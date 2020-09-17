Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться»

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Глава МВД Украины Арсен Аваков посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться», отметив, что украинцы являются друзьями белорусов.
Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться»
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По его словам, Украина желает Белоруссии только мира и процветания, но не вмешивается во внутренние дела других стран.

«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», — написал он в своём Facebook.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «отвести войска с улиц» и закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с «братской Украиной»

Кроме того, он призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков».

В начале сентября Лукашенко отмечал, что протесты в Белоруссии управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы. 

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