Лукашенко призвал остановить «безумных политиков» трёх государств

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Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь», призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков» и не дать развязаться войне.
Лукашенко призвал остановить «безумных политиков» трёх государств
  • Reuters

По его словам, он не желает, чтобы Белоруссия воевала, а также чтобы Беларусь, Польша и Литва «превратились в театр военных действий», где будут решаться «не наши вопросы».

«Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» — цитирует БЕЛТА президента.

В конце августа Лукашенко заявлял, что против Белоруссии ведётся гибридная война.

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