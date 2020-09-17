Лукашенко призвал остановить «безумных политиков» трёх государств
- Reuters
По его словам, он не желает, чтобы Белоруссия воевала, а также чтобы Беларусь, Польша и Литва «превратились в театр военных действий», где будут решаться «не наши вопросы».
«Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» — цитирует БЕЛТА президента.
В конце августа Лукашенко заявлял, что против Белоруссии ведётся гибридная война.