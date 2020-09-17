Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

Короткая ссылка
RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной.
Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Об этом он сказал на женском форуме «За Беларусь».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко.

Ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что, по его мнению, отношения Минска и Киева претерпят небольшие изменения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить