Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной.

Об этом он сказал на женском форуме «За Беларусь».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко.

Ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что, по его мнению, отношения Минска и Киева претерпят небольшие изменения.