Посол Украины прокомментировал отношения с Белоруссией
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«У нас отношения многогранные, но, думаю, всё-таки коррективы в них будут внесены», — цитирует издание TUT.BY дипломата.
По его словам, всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Белоруссии, и от того, как будут продвигаться интеграционные процессы между Белоруссией и Россией.
Он отметил, что как соседи Украина и Белоруссия «обречены жить вместе».
Ранее Кизим рассказал, что на украинско-белорусской границе пограничники устроили досмотр его личных вещей вопреки дипломатической практике.