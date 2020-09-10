Посол Украины прокомментировал отношения с Белоруссией

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Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что, по его мнению, отношения Минска и Киева претерпят небольшие изменения.
Посол Украины прокомментировал отношения с Белоруссией
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«У нас отношения многогранные, но, думаю, всё-таки коррективы в них будут внесены», — цитирует издание TUT.BY дипломата.

По его словам, всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Белоруссии, и от того, как будут продвигаться интеграционные процессы между Белоруссией и Россией.

Он отметил, что как соседи Украина и Белоруссия «обречены жить вместе».

Ранее Кизим рассказал, что на украинско-белорусской границе пограничники устроили досмотр его личных вещей вопреки дипломатической практике.

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