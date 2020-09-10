Посол Украины рассказал о досмотре на границе с Белоруссией

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим рассказал, что на украинско-белорусской границе пограничники устроили досмотр его личных вещей, вопреки дипломатической практике.

«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте с Украины, меня осматривали. Осматривали мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике», — цитирует «Громадське» Кизима.

По его словам, пограничники потребовали показать, что лежит в багажнике его автомобиля.

Он отметил, что за 27 лет дипломатической службы он не сталкивался с таким отношением к украинскому послу.

Ранее Кизим заявил, что Украина обеспокоена тем, как далеко может зайти «интеграция» Белоруссии и России.