Посол Украины рассказал о досмотре на границе с Белоруссией
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- РИА Новости
«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте с Украины, меня осматривали. Осматривали мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике», — цитирует «Громадське» Кизима.
По его словам, пограничники потребовали показать, что лежит в багажнике его автомобиля.
Он отметил, что за 27 лет дипломатической службы он не сталкивался с таким отношением к украинскому послу.
Ранее Кизим заявил, что Украина обеспокоена тем, как далеко может зайти «интеграция» Белоруссии и России.