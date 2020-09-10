На Украине обеспокоены «интеграцией» России и Белоруссии

Украина обеспокоена тем, как далеко может зайти «интеграция» Белоруссии и России. Об этом в интервью «Громадське» заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим.

«Сближение началось, и, я думаю, в ближайшее время будет визит Лукашенко в Москву. Я думаю, там будут вопросы в том числе об интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, то о чём тут ещё говорить?» — сказал дипломат.

По его словам, украинскую сторону беспокоит то, насколько «глубоко пойдёт интеграция».

«Потому что раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Беларуси, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Беларуси и России — это вызывает вопросы», — добавил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ослабленная Белоруссия станет «лёгкой добычей» для России.

Как отмечали в Кремле, тема слияния или поглощения Россией Белоруссии не будет обсуждаться во время визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву.

Как ожидается, президент России Владимир Путин и Лукашенко обсудят торгово-экономические вопросы, включая реструктуризацию госдолга Белоруссии.