Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит во время визита главы республики Александра Лукашенко в Москву.
Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко
  • Reuters

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные», — заявил Песков.

4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве. 

9 сентября стало известно, что визит Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе.

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