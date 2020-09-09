Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит во время визита главы республики Александра Лукашенко в Москву.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные», — заявил Песков.

4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве.

9 сентября стало известно, что визит Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе.