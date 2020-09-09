СМИ: Визит Лукашенко в Москву состоится на следующей неделе
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», ассоциированный с пресс-службой белорусского президента.
«Пул Первого» разузнал про визит в Москву... В интернетах много разных дат и «ближайших дней» фигурировало. Так вот, в президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.
4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве.
В Кремле назвали темы переговоров двух президентов.