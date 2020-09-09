Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Москве
Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий — то есть целый комплекс торгово-экономических отношений. Всё это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что на фоне текущей ситуации в Белоруссии, «это общение приобретает ещё большую актуальность и важность».
4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве.