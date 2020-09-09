Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Москве

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудят торгово-экономические вопросы, включая реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Россией.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий — то есть целый комплекс торгово-экономических отношений. Всё это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что на фоне текущей ситуации в Белоруссии, «это общение приобретает ещё большую актуальность и важность».

4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве.