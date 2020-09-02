Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие пару недель

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшие несколько недель в Москве.
Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие пару недель
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем. 

«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что точной даты встречи пока нет.

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