Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие пару недель
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», — цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что точной даты встречи пока нет.