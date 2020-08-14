В МИД Украины назвали слабую Белоруссию лёгкой добычей для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Украинского радио» заявил, что ослабленная Белоруссия станет «лёгкой добычей» для России.

«Дипломатично, конечно, Россия говорит «сильная Белоруссия», желает добра и здоровья белорусскому народу. Но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Белоруссия окажется лёгкой добычей для Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова.

Кулеба отметил, что «в интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии.