Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

Короткая ссылка
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы состоялась её встреча с российским лидером Владимиром Путиным, она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.
Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече
  • globallookpress.com

Журналисты издания «Левый берег» спросили у неё, что бы она сказала Путину в случае разговора с ним тет-а-тет.

«Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси», — рассказала Тихановская.

Она отметила, что они бы нашли «о чём поговорить».

«Однако то, что я сказала вам, — самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну», — добавила она.

Ранее Тихановская заявила о готовности предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт». 

Как отмечал сам Лукашенко, он не собирается «отдавать власть». 

Путин подчёркивал, что белорусы сами, «без всяких подсказок» и давления извне, должны разобраться в сложившейся ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить