Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы состоялась её встреча с российским лидером Владимиром Путиным, она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.

Журналисты издания «Левый берег» спросили у неё, что бы она сказала Путину в случае разговора с ним тет-а-тет.

«Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси», — рассказала Тихановская.

Она отметила, что они бы нашли «о чём поговорить».

«Однако то, что я сказала вам, — самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну», — добавила она.

Ранее Тихановская заявила о готовности предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт».

Как отмечал сам Лукашенко, он не собирается «отдавать власть».

Путин подчёркивал, что белорусы сами, «без всяких подсказок» и давления извне, должны разобраться в сложившейся ситуации.